Кремль назвал источник компенсации возможного отказа Европы от российской нефти и газа

Российские энергоносители пользуются спросом

Россия сможет заместить "выпадающие" заявки на покупку российской нефти с помощью восточного направления. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил о рынке энергоресурсов на востоке, в Юго-Восточной Азии — на случай возможного отказа Германии от импорта нефти и угля из России.

Комментируя вероятное воздействие такого отказа на российский бюджет, Песков счел безусловным, что выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с того направления, восточного направления. Он также отметил, что мировой рынок более многогранен, чем европейский, хотя последний и считается премиальным.

Отвечая на вопрос о действиях в случае отказа Европы рассчитываться за российских газ в рублях Песков предложил решать проблемы по мере их поступления, подчеркнув, что Москва не будет поставлять газ бесплатно, сообщает РБК.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия попытается уже в 2022 году уйти от зависимости от российского импорта угля и нефти. С этой целью германское правительство готовит "технические условия". При этом Шольц признал, что сейчас страны ЕС сильно зависимы от российских поставок энергоресурсов.

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