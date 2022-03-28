Песков прокомментировал сообщения о подготовке законопроекта о "невозвращенцах"

Появились слухи об аннулировании гражданства за отъезд из России

В России нет и не может быть никакого нормативно-правового акта о так называемых "невозвращенцах". Об этом в понедельник, 28 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее появились сообщения о рассылках SMS-сообщений и электронных писем россиянам с информацией о якобы готовящемся в России новом законопроекте. Он, говорится в этих сообщениях, подразумевает аннулирование гражданства россиян, покинувших страну, и введение выездных виз.

Официальный представитель Кремля назвал такие сообщения полной чушью и вымыслом. Ничего подобного нет и быть не может, цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее в Минцифры оценили предложение законодательно запретить выезд за границу специалистам в сфере информационных технологий. В ведомстве предупредили, что принятие подобных мер привело бы к увеличению оттока специалистов и деструктивно сказалось бы на отрасли в целом.

Бороться с оттоком специалистов необходимо другим путем — предоставляя достойные конкурентоспособные условия труда, а не затрудняя передвижение или трудоустройство в иностранные компании, заявили в ведомстве.

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