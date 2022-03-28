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Пекин примет ответные меры на санкции США против России

12:57
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что поддерживающим регулярные торгово-экономические контакты с Россией странам санкциями Запада причинен неоправданный ущерб.

МИД заявил, что Москва "еще практически не начала" отвечать на санкции
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"Китай примет все необходимые меры и будет твердо защищать законные права компаний и индивидуальных лиц КНР", - добавил дипломат (цитата по ТАСС).

По его словам, американская сторона должна учитывать обеспокоенность китайской стороны.

"Большинство стран в мире занимают осторожную и ответственную позицию по данному вопросу", - подчеркнул спикер китайского внешнеполитического ведомства.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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