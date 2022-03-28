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Лавров назвал бредятиной сообщения об ухудшении здоровья Шойгу

13:22
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Все министры работают на благо России

Сообщения ряда СМИ о готовящемся государственном перевороте в России, а также о "пропаже" министра обороны Сергея Шойгу являются ложью.
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Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Правительство и администрация президента продолжают выполнять свою работу в интересах России в полном объеме, передает ТАСС. 

"Я не хочу комментировать бредятину. Потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей", - сообщил Лавров в интервью сербским СМИ.

24 марта Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о ходе спецоперации на Украине, а на следующий день обсудил выполнение гособоронзаказа и финансирование российской армии с главой Минфина Антоном Силуановым.

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