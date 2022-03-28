В Москве начали реставрировать "Дом с ангелами"

Шестиэтажное здание на Солянке построено почти век назад

В центре Москвы начали реставрировать знаменитый "Дом с ангелами". Так называют 6-этажное здание на Солянке, построенное почти век назад. Фасады, интерьер, коммуникации - восстанавливать надо всё. И если замена инженерных систем - рутина, то к декору нужен особый подход. В итоге обходятся такие работы дорого. За чей счёт капремонт и какой памятник на очереди?

Мало кто знает, что в Москве осталось около 30 зданий с дворами-колодцами. Одно из них - это первый дом по Солянке. В народе Серый или Соляной. А официально - Доходный дом Московского купеческого общества. И сейчас это обычный многоквартирный жилой дом.

Под постройкой начала XX века - переделанные подвалы соляных складов XVII столетия. А снаружи - 6 этажей с дорическими колоннами, арками и балконами. И всё это годами приходило в упадок.

"Дом длительное время фактически выжимал из себя все остатки, заложенные строителями при его создании", - рассказал Даниил Лосин, представитель управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы.

Недавно в Соляном доме начался капитальный ремонт всех инженерных систем, кровли и стен. Однако к таким зданиям нужен индивидуальный подход. Перед архитекторами и строителями встала задача отреставрировать все декоративные элементы: очистить их от многолетней грязи и вернуть первоначальный вид. Работы эти значительно дороже, чем стандартный капремонт в типовых многоэтажках. В таких случаях включается городская программа софинансирования. Она действует с лета 2020 года.

"Это средства, которые дополнительно выделяются мэрией Москвы в качестве субсидии", - заявил Даниил Лосин, представитель управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы.

Такого же бережного отношения требуют ещё три с половиной сотни жилых памятников архитектуры. Отремонтированы к сегодняшнему дню уже несколько десятков. В их числе Доходный дом с магазинами князя Гагарина на Кузнецком мосту. Его возвели примерно в середине XVIII века и перестроили в самом конце XIX века. С тех пор оживлённую торговую улицу невозможно представить себе без этого перегруженного золотым декором фасада.

Ремонт в этом особняке принёс настоящий клад. Когда на лестничной клетке снимали современный кафель, обнаружили под ним столетнюю метлахскую плитку. Жильцы проголосовали за то, чтобы её привели в порядок и оставили в интерьере. В итоге реставраторам удалось практически полностью восстановить исторический облик дома и снаружи, и внутри.

"Состояние было, так скажем, удручающее. Деревянные поручни были докомпанованы: здесь не было где-то элементов, были сколы большие. Ограждения были зачищены под исторический цвет", - сказал Ильдар Билялетдинов, заместитель начальника управления по работе с объектами культурного наследия.

В программу капремонта с реставрацией попали не только дореволюционные особняки. В списке, например, ансамбль рабочего посёлка Дубровка, построенный в 20-30-х годах памятник конструктивизма. Два дома уже готовы. Остальные ждут своей очереди на обновление.

Ксения Игнатова, Константин Чурашов, Юрий Тимошин, Андрей Алексеев и Александр Медведев. "ТВ Центр".

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