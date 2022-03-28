ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минсельхоз оценил подорожание сахара

13:27
  • понедельник
  • 28 марта 2022

В России выработано больше сахара, чем в прошлом году

Цены российских производителей свекловичного сахара по состоянию на 23 марта выросли на 13,2% за 1 килограмм — до 60,33 рубля. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказали в Министерстве сельского хозяйства России.
ФАС завела дело против двух сахарных заводов на Кубани

В ведомстве уточнили, что к 14 февраля было переработано 37,5 млн тонн сахарной свеклы, выработано 5,4 млн тонн сахара. Это на 8,1% превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

При этом в январе на территорию Российской Федерации было ввезено 4,6 тысячи тонн белого сахара (с учетом поставок из ЕАЭС). Импорт сахара-сырца, по данным на 20 марта, без учета торговли со странами ЕАЭС составил 16,4 тысячи тонн, сообщает "Интерфакс".

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что запасов сахара и гречки в России хватит, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Она попросила россиян перестать поддаваться панике и скупать эти товары, подчеркнув, что в 2022 году посевные площади под сахарную свеклу и гречиху будут дополнительно увеличены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сахар на прилавке в магазине
Сахар на прилавке в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.