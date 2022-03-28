Минсельхоз оценил подорожание сахара

В России выработано больше сахара, чем в прошлом году

Цены российских производителей свекловичного сахара по состоянию на 23 марта выросли на 13,2% за 1 килограмм — до 60,33 рубля. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказали в Министерстве сельского хозяйства России.

В ведомстве уточнили, что к 14 февраля было переработано 37,5 млн тонн сахарной свеклы, выработано 5,4 млн тонн сахара. Это на 8,1% превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

При этом в январе на территорию Российской Федерации было ввезено 4,6 тысячи тонн белого сахара (с учетом поставок из ЕАЭС). Импорт сахара-сырца, по данным на 20 марта, без учета торговли со странами ЕАЭС составил 16,4 тысячи тонн, сообщает "Интерфакс".

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что запасов сахара и гречки в России хватит, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Она попросила россиян перестать поддаваться панике и скупать эти товары, подчеркнув, что в 2022 году посевные площади под сахарную свеклу и гречиху будут дополнительно увеличены.

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