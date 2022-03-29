Роботы-собаки начнут патрулировать Москву

Кто их разработал и какие нарушения они способны выявлять?

Улицы Москвы начнут патрулировать собаки-роботы. Искать они будут захватчиков территорий. Высокотехнологичные псы выйдут по заданным маршрутам, всё зафиксируют и сделают замеры. Скрыться от четвероногих помощников или попытаться их перехитрить невозможно, ведь вместо глаз у них - световой радар, а вместо мозга – GPS-модуль. Есть ли у этих роботов хоть что-то от настоящей собаки?

Четвероногий робот в центре Москвы. Это не восстание машин, а современная реальность. Робособака не кусается и даже не лает, так что окружающие привыкают быстро, порой даже не обращают внимание на необычного попутчика. А некоторые не прочь проехать с ним в одном лифте.

Ее можно погладить и даже дать команду. Правда, сделать это сможет только IT-специалист. Четвероногий робот – российско-китайская разработка. Робособака на страже, а точнее на службе у Мосжилинспекции. Она будет исследовать "слепые зоны", которые не попадают в поле видимости камер наблюдения и где невозможно провести съемку с квадрокоптера. Робопёс станет помощником в самых труднопроходимых местах. С помощью встроенного GPS-модуля он отлично ориентируется в пространстве и даже может подниматься по лестнице, чего до сих пор не умели гусеничные и колесные роботы.

"Собака благодаря своему спортрежиму может подниматься по лестнице. Выглядит это вот так. Это режим мышечного сокращения называется. Собака, грубо говоря, делает вот такой подъем лапы высокий, в каждой лапе у нее датчик определяет поверхности. Она определяет лестницу и соответственно легко поднимается", - заявил Илья Каинов, product manager компании-разработчика.

Lidar - это "глаза" собаки. Световой радар фиксирует внешнюю картинку: формирует вокруг себя точную карту трехмерного пространства. Эта технология поможет в проведении замеров объектов. А встроенная камера позволит вести трансляцию в режиме онлайн. Разгоняться робособака может до 10 километров в час. Заряда хватит на одну такую уличную "пробежку". Четвероногий робот будет ходить по улицам Москвы, фотографировать и снимать на видео заданный маршрут. Эта информация накладывается на ту информацию, которая фиксировалась в предыдущий период. Так будут выявляться изменения, а точнее различные нарушения.

"Начиная от нарушения границ установки летних кафе и заканчивая фактами незаконного строительства, фактами нецелевого использования земельных участков. Робособака имеет на себе lidar, который позволяет в том числе и площадные характеристики измерять", - заявил Владислав Овчинский, начальник Госинспекции по недвижимости Москвы.

Сейчас на службе в Мосжилинспекции 2 собаки. Им, как и настоящим псам, даже придумали клички.

"Мы же пишем код для того, чтобы ее обучить. Вот Коди", - говорит Дарья Степанова, заместитель начальника Госинспекции по недвижимости Москвы.

В ближайшее время робособаки приступят к "прогулкам" по маршрутам. И это будет первый в мире пример выявления нарушений в имущественно-земельной сфере с помощью таких помощников. В случае успешного пилотного испытания Госинспекции понадобится до 10 роботов. Они буду работать в центре Москвы.

Елена Сахно, Дмитрий Филиппов, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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