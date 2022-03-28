СК возбудил уголовное дело против бойца Новоселова

Мужчину подозревают в избиении и изнасиловании 18-летней студентки

Следственный комитет возбудил уголовное дело против известного бойца смешанных единоборств Максима Новосёлова, подозреваемого в избиении и изнасиловании 18-летней студентки.

По данным ведомства, в ночь на 27 марта девушка и её подруга познакомились с 49-летним спортсменом в подмосковном баре. Вместе с его приятелями они продолжили вечер в московском караоке-клубе.

Как видно на кадрах из заведения, новые знакомые успели там не только повеселиться, но и подраться. Подруг это не смутило, и после произошедшего они добровольно сели к ним в машину. Со слов потерпевшей, их обещали отвезти домой, но в салоне боец начал приставать к ней, после чего избил и изнасиловал. Подруга смогла дозвониться в полицию и сообщить о случившемся.

Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Сейчас Новосёлов в СИЗО, он свою вину полностью отрицает. Уже известно, что ранее боец был осужден за убийство и за участие в наркобизнесе.

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