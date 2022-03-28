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Мишустин: пик заболеваемости ковидом в России пройден

13:26
  • понедельник
  • 28 марта 2022

В большинстве регионов ситуация улучшается

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник, что пик заболеваемости коронавирусом, который пришелся на середину февраля, пройден.

"Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается, в том числе благодаря самоотверженному труду врачей", - отметил глава кабмина (цитата по ТАСС).

Мишустин добавил, что правительство дополнительно направит свыше 4 миллиардов рублей на доплаты работающим с ковидом медикам.

Вместе с тем премьер попросил коллег обратить особое внимание на то, чтобы эти выплаты происходили своевременно.

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