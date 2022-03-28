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Строительство ТПУ "Печатники" идет по графику

15:08
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Станция "Печатники" готова почти наполовину

Несмотря на экономические сложности, строительство крупного транспортно-пересадочного узла "Печатники" на юго-востоке столицы идёт по графику. Уже летом будет открыта для пассажиров станция на МЦД-2, а до конца года завершат строительство соседней станции Большой кольцевой линии метро, причём, это произойдет даже раньше срока. Что уже сделано и что ещё предстоит?

Бесконечный шум работы строительной техники, десятки тысяч тонн бетона и металла. Масштабы работ можно оценить только с высоты птичьего полета. Самая протяженная в мире кольцевая линия метро уверенно приобретает свои очертания. По подсчетам инженеров, станция "Печатники" готова почти наполовину.

Вести строительство вблизи действующей станции – почти ювелирная работа. Но пассажиры салатовой ветки могу быть спокойны: все конструкции "Печатников" первым делом дополнительно укрепили.

"Второе: мы ведем круглосуточный мониторинг за станцией. Третье. Для организации интеграции станции БКЛ и станции Люблинско-Дмитровской линии была организована так называемая выгородка – ограждение пассажирской зоны действующей станции от места проведения работ", - объясняет генеральный директор строительной компании МИП-Строй 1 Константин Маслаков.

Пересечение радиальной ветки метро, МЦД, Большой кольцевой, Московского скоростного диаметра. В ближайшие годы здесь построят торговые и деловые центры, технопарк. Это место станет важным хабом и для бизнеса, и для жителей города. В своей работе Стройкомплекс использует 90% отечественных материалов. Оставшиеся 10 – это, в основном, иностранная микроэлектроника и автоматика. Но санкции не помешали.

"Такие решения есть. Это не только Китай. Это и другие страны, которые занимаются разработкой подобных систем. Мы проблем больших не видим. Перестроим логистические цепочки, поменяем технические решения некоторые. Перейдем на других поставщиков, других производителей. Также будем вкладываться в создание этих систем в Российской Федерации", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас в "Печатниках" начинается самый сложный, трудоемкий и кропотливый этап: оснащение станции всеми инженерными системами. По контракту работы на восточном участке БКЛ должны завершиться в 2023-м. Но строители уверены, что смогут сдать отрезок Большой кольцевой уже к концу этого года.

Иван Колесников, Илья Ушаков, Максим Силаев, "ТВ Центр".

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