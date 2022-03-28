Собянин открыл после реконструкции поликлинику в столичном районе Рязанский

Во время капитального ремонта здание полностью перестроили

В Москве в этом году проведут реконструкцию в 90 поликлиниках. Два обновлённых медучреждения открыли уже сегодня. Одно из них - в Рязанском районе столицы - посетил мэр Сергей Собянин.

Во время капитального ремонта здание полностью перестроили. Установили новейшее медицинское оборудование, которое позволяет проводить современные виды диагностики. За день врачи могут принять более 500 человек. Для пациентов созданы комфортные зоны ожидания. Для медперсонала - удобные комнаты отдыха. Благоустроена и прилегающая территория.

"Несмотря на сложности экономические, не останавливаем эту программу – в полном объеме реализуем, как задумали – всего около 160 поликлиник в этом году и в следующем должны закончить. Огромный объём. Большинство москвичей почувствуют себя в новых условиях, с новыми медуслугами, оборудованием. Думаю, добавится настроение и у врачей, и у пациентов", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

И сегодня же Сергей Собянин пообщался с жителями новостройки в Рязанском районе - её возвели по индивидуальному проекту в рамках столичной программы реновации. Во дворе установлены детские и спортивные площадки, оборудованы зоны отдыха. В дом переезжают свыше тысячи семей. Всего же в рамках программы новые квартиры получат более 14 тысяч жителей района.

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