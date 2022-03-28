ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство поможет российским компаниям стать технологическими лидерами

14:58
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин

Правительство расширяет меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, которые занимаются технологическим и инновационным развитием. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Министр подчеркнул, что новый финансовый инструмент создан в рамках одной из стратегических инициатив социально-экономического развития, одобренных президентом. Предприятия будут получать льготный кредит по низкой ставке - три процента. Заём до 500 миллионов рублей предоставят на реализацию инвестиционного проекта или на пополнение оборотных средств на срок до трёх лет.

"В целом на субсидирование таких займов в бюджете текущего года предусмотрено 750 миллионов рублей, и на последующие два года - ещё свыше 3 миллиардов рублей. Для небольших организаций,  выпускающих высокотехнологичную и инновационную продукцию, это дополнительная возможность реализовать свои перспективные идеи и проекты. И стать новыми технологическими лидерами", - заявил премьер Михаил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Науко-техническая лаборатория
Науко-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.