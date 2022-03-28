Правительство поможет российским компаниям стать технологическими лидерами

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин

Правительство расширяет меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, которые занимаются технологическим и инновационным развитием. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Министр подчеркнул, что новый финансовый инструмент создан в рамках одной из стратегических инициатив социально-экономического развития, одобренных президентом. Предприятия будут получать льготный кредит по низкой ставке - три процента. Заём до 500 миллионов рублей предоставят на реализацию инвестиционного проекта или на пополнение оборотных средств на срок до трёх лет.

"В целом на субсидирование таких займов в бюджете текущего года предусмотрено 750 миллионов рублей, и на последующие два года - ещё свыше 3 миллиардов рублей. Для небольших организаций, выпускающих высокотехнологичную и инновационную продукцию, это дополнительная возможность реализовать свои перспективные идеи и проекты. И стать новыми технологическими лидерами", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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