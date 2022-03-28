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Правительство направит еще более 4 млрд рублей на доплаты медикам за COVID-19

14:01
  • понедельник
  • 28 марта 2022

В 2021 году медицинским работникам были предоставлены единовременные выплаты на 22,2 млрд рублей

Еще более 4 млрд рублей будет направлено на страховые выплаты медицинским работникам, которые помогают больным с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение в понедельник, 28 марта, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин: пик заболеваемости ковидом в России пройден

Правом на дополнительные страховые гарантии располагают врачи, представители среднего и младшего медицинского персонала, водителей автомобилей скорой помощи, которые при оказании помощи пациентам с COVID-19 заразились сами.

В 2021 году медицинским работникам были выделены единовременные страховые выплаты в размере 22,2 млрд рублей. Новые выплаты за счет средств резервного фонда позволят в полном объеме обеспечить финансирование данной меры поддержки до конца второго квартала 2022 года.

Мишустин напомнил, что пик заболеваемости коронавирусом в середине февраля был пройден, а ситуация улучшается, в том числе благодаря самоотверженному труду медработников, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что московские медики, которые помогали коллегам в регионах бороться с пандемией, возвращаются в столицу. Это инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи, хирурги. Всего за два года пандемии 41 столичная бригада посетила 23 региона: от Камчатки до Крыма.

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