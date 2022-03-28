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В ЕС признали зависимость от России "как минимум" до 2027 года

14:04
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Но платить за газ придется в рублях

Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе оценил зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов.

Путин дал поручения по переводу в рубли расчетов за газ
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"Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что в настоящее время не поддерживают введение бойкота на поставки российских энергоносителей, поскольку немедленное прекращение имело бы серьезные проблемы для страны.

Президент России Владимир Путин объявил 23 марта о решении в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

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