В ЕС признали зависимость от России "как минимум" до 2027 года

Но платить за газ придется в рублях

Официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе оценил зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов.

"Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что в настоящее время не поддерживают введение бойкота на поставки российских энергоносителей, поскольку немедленное прекращение имело бы серьезные проблемы для страны.

Президент России Владимир Путин объявил 23 марта о решении в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

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