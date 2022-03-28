"Шансы есть": Лавров поделился ожиданиями от переговоров России и Украины

Москва заинтересована в том, чтобы встреча была результативной

НАТО начинает слышать Россию и её обеспокоенность вопросами безопасности. Об этом заявил сегодня Сергей Лавров. В интервью сербским СМИ глава нашего МИД выразил надежду на то, что Запад начнёт влиять на киевский режим. За сохранение диалога с Москвой выступил и французский президент. Однако нормализации отношений по-прежнему мешают США.

На узкой улице длинная вереница внедорожников – это Джо Байден приехал на воскресную службу в Церковь Святой Троицы. Первое появление перед прессой после скандальной речи в Варшаве, где президент оскорбительно отозвался о российском лидере и заявил, что Владимир Путин "не может оставаться у власти".

Накануне слова Байдена вынужден был объяснять госсекретарь США Энтони Блинкен, который прибыл с визитом в Израиль.

"Что касается невероятно мощной речи президента, я думаю, что Белый дом подчеркнул, что президент Путин просто не может участвовать в агрессии против Украины или кого-либо еще. Как вы знаете, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни в каких-то других странах", - сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

С агрессивной риторикой Байдена не согласны в Париже. Французский лидер вынужден объяснять очевидное: почему оскорбления – недостойное поведение, к тому же ведущее к обострению противоречий.

"Я думаю, что в первую очередь мы должны придерживаться фактов, а затем мы должны сделать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я не буду использовать такого рода формулировки, потому что я все еще разговариваю с президентом Путиным", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В отличие от французского коллеги, немецкий лидер Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD признал, что не считает слова Байдена ошибкой: "Он сказал, что сказал". Также канцлер заявил, что уже в этом году Берлин попытается уйти от российского импорта угля и нефти. И еще раз четко обозначил: Германия против введения миротворцев НАТО на Украину.

"Мы не участвуем в боевых действиях в этой стране. Также мы выступаем против установления бесполётной зоны над Украиной. Самый важный инструмент - санкции. И это самые жёсткие ограничения, которые когда-либо применялись к России", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Для антироссийских санкций всегда будет найден повод, - такое мнение высказал Сергей Лавров. В интервью сербским СМИ он пояснил: цель ограничений в том, чтобы сдерживать развитие России в геополитическом плане. При этом изолировать нашу страну не удастся, убежден министр иностранных дел.

"Об изоляции говорят те, кто ментально, идеологически смирился с неизбежностью диктатуры Запада на мировой арене. У нас партнеров огромное количество: и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Азии, в Африке, в Латинской Америке. У нас добрые отношения с подавляющим большинством организаций, созданных развивающимися странами.

Также глава российского МИД сообщил, что на этой неделе в Стамбуле возобновятся очные переговоры представителей России и Украины. И подчеркнул: Москва заинтересована в том, чтобы встреча была результативной.

"Я все-таки вижу, что шансы на договоренность есть, потому что понимание грубейших многолетних ошибок наших западных партнеров сейчас присутствует. Хотя по понятным причинам об этом вслух едва ли скажут", - заявил Лавров.

По словам министра, приоритетной целью Москвы на переговорах является прекращение страданий людей в Донбассе. Также Сергей Лавров заявил, что Украина должна перестать быть страной, которую милитаризуют и пытаются размещать ударное оружие, угрожающее России.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"