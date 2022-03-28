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Депутат предложил причислять к соотечественникам только говорящих по-русски

14:14
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Такой законопроект внесен на рассмотрение парламента

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект, который меняет определение соотечественников за рубежом в российском законодательстве. В этом качестве предлагается признавать только тех людей, кто владеет русским языком.
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Законопроект внес первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Автор предлагает указать в первой статье закона о государственной политике России, что соотечественниками за рубежом, помимо граждан Российской Федерации, могут признаваться только те, кто говорит по-русски.

Затулин отметил, что владение русским языком — это "необходимое условие соответствия конституционному требованию к государству обеспечивать общероссийскую культурную идентичность соотечественников, проживающих за рубежом".

Автор законодательной инициативы также заявил, что "если государство заботится о тех, кто, проживая за рубежом, сохраняет общероссийскую культурную идентичность, одним из составляющих которой является знание общего для всех россиян государственного языка России, то, естественно, в понятие "соотечественник" включить условие владения русским", сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в мире высок градус ненависти к русским, поэтому нашим соотечественникам следует проявлять осторожность и быть начеку. Представитель Кремля при этом подчеркнул, что настоящему русскому никогда не стыдно быть русским.

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