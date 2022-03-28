"Таких нет ни у кого": президент РАН рассказал Путину об уникальных спутниках

США и Европа запустят подобные только через шесть лет

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым и заслушал его доклад.

В частности, глава РАН рассказал о новых космических испытаниях. Так, в следующем году ожидается запуск первого космического аппарата "Арктика", способного беспрерывно мониторить Арктику с хорошим пространственным разрешением. Наша страна уже начала получать первые снимки.

"Таких спутников нет ни у кого. Европа, Соединенные Штаты и Япония планируют только в 2028 году такой спутник запустить", - сообщил Сергеев в ходе беседы с Путиным.

Президент РАН подчеркнул, что запуск этого спутника чрезвычайно важен для нашей страны, поскольку сейчас мы в значительной степени используем ту информацию, которая поступает с зарубежных спутников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин внимательно следит за происходящим в РАН, так как в этом году грядет переизбрание руководства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"