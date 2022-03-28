ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Таких нет ни у кого": президент РАН рассказал Путину об уникальных спутниках

14:25
  • понедельник
  • 28 марта 2022

США и Европа запустят подобные только через шесть лет

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым и заслушал его доклад.

В частности, глава РАН рассказал о новых космических испытаниях. Так, в следующем году ожидается запуск первого космического аппарата "Арктика", способного беспрерывно мониторить Арктику с хорошим пространственным разрешением. Наша страна уже начала получать первые снимки. 

"Таких спутников нет ни у кого. Европа, Соединенные Штаты и Япония планируют только в 2028 году такой спутник запустить", - сообщил Сергеев в ходе беседы с Путиным.

Президент РАН подчеркнул, что запуск этого спутника чрезвычайно важен для нашей страны, поскольку сейчас мы в значительной степени используем ту информацию, которая поступает с зарубежных спутников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин внимательно следит за происходящим в РАН, так как в этом году грядет переизбрание руководства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Сергеев
Александр Сергеев
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин и Александр Сергеев
Владимир Путин и Александр Сергеев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.