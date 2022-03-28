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ЕК рекомендовала подготовить лишение россиян "золотых паспортов"

14:34
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Странам ЕС советуют отказаться от предоставления гражданства за инвестиции

Еврокомиссия в понедельник, 28 марта, распространила заявление с рекомендациями государствам — членам Евросоюза в отношении дальнейших действий против России и Белоруссии.
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В заявлении содержится рекомендация оценить возможность лишения "золотых паспортов" граждан России и Белоруссии, включенных в черный список ЕС в связи с проведением Россией спецоперации по защите республик Донбасса.

Наряду с этим Еврокомиссия призывает страны ЕС немедленно отказаться от любых существующих схем предоставления гражданства в обмен на инвестиции и обеспечить эффективные проверки рисков, связанных с этими схемами, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что условия безвизового режима для россиян в Черногории изменились. Вместо 90 дней граждане России смогут находиться на территории страны лишь месяц. Теперь для того, чтобы продлить срок пребывания, придется обращаться в посольство и заплатить 60 евро.

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