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Метель и град: москвичей предупредили о затяжной непогоде

15:24
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Североатлантический циклон уходить пока не собирается

Метель, сильный ветер, град и гололёд. А к вечеру обещают ещё и дождь. Из-за непогоды в городе объявлен жёлтый уровень опасности, сообщает "ТВ Центр".
Сильная метель обрушилась на Челябинскую область

После тёплых, почти апрельских дней в столицу вернулась зима. Вот такое прощание устроил москвичам март! Ураган бушевал в городе все минувшие выходные. Порывистый ветер, достигавший местами 25 метров в секунду, ломал деревья и сносил крыши, передвигал мусорные баки.

Сейчас в столице началась настоящая метель. Ветер не унимается, его порывы достигают 17 метров в секунду, а местами и больше. Видимость на дорогах плохая. К вечеру, когда к снегу добавится дождь, возможно образование наледи.

Ненастье принёс в город североатлантический циклон. И уходить он пока не собирается. За неделю в столице выпадет почти половина месячной нормы осадков.

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