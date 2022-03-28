Появилось видео крупного пожара на Каширском шоссе

Загорелись несколько домов

Спасатели пытаются потушить крупный пожар на Каширском шоссе. По данным оперативных служб, там расположена выставка дачных домов, передает "ТВ Центр".

Несколько часов назад одно из строений загорелось. Судя по кадрам, огонь быстро распространился по дому и перекинулся на соседние. На месте ЧП работают спецслужбы, дублер Каширского шоссе рядом с выставочной площадкой частично перекрыт, поэтому водителям следует выбирать пути объезда.

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