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В Минтруда заявили, что массовых сокращений в России не будет

14:26
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Глава ведомства выступил на заседании комитета Госдумы

Глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета Госдумы прокомментировал ситуацию на российском рынке труда.

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"Массовых сокращений на рынке труда на данный момент не планируется", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Ранее в ведомстве сообщили, что в России сегодня около 660 тысяч граждан имеют статус официально зарегистрированных безработных. Это те, кто состоят на учете в центрах занятости.

Прежде в Минтруда напомнили, что компания обязана выплачивать сотрудникам часть оклада или заработной платы в период простоя. Если речь идет об объективных обстоятельствах, работник получает две трети оклада.

При принятии решения о сокращении штата или ликвидации организации работники должны получить уведомление за несколько месяцев.

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