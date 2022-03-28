В Минтруда заявили, что массовых сокращений в России не будет

Глава ведомства выступил на заседании комитета Госдумы

Глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета Госдумы прокомментировал ситуацию на российском рынке труда.

"Массовых сокращений на рынке труда на данный момент не планируется", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Ранее в ведомстве сообщили, что в России сегодня около 660 тысяч граждан имеют статус официально зарегистрированных безработных. Это те, кто состоят на учете в центрах занятости.

Прежде в Минтруда напомнили, что компания обязана выплачивать сотрудникам часть оклада или заработной платы в период простоя. Если речь идет об объективных обстоятельствах, работник получает две трети оклада.

При принятии решения о сокращении штата или ликвидации организации работники должны получить уведомление за несколько месяцев.

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