Три человека стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярском крае

Еще пять человек пострадали

В жилом доме на улице Герцена в городе Канске Красноярского края произошел крупный пожар, передает со ссылкой на экстренные службы РИА "Новости".

"По предварительным данным, пострадали восемь человек, трое из них погибли", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что локализовать пожар удалось на площади 200 квадратных метров.

Причины ЧП в настоящий момент выясняются. На месте работают правоохранительные органы.

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