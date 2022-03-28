Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата

Причина этого решения не названа

Власти Северной Македонии приняли решение о высылке пяти российских дипломатов. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказали местные средства массовой информации.

Как сообщает агентство MIA, посла России в Северной Македонии Сергея Баздникина вызвали в министерство иностранных дел Северной Македонии для вручения дипломатической ноты.

В документе пять сотрудников российского посольства указаны как персоны нон грата. При этом причина такого решения не сообщается.

Официальные комментарии в данной связи от российских властей не поступали, сообщает ТАСС.

24 марта стало известно, что в МИД России был вызван посол Черногории в Москве, ему вручили ноту о высылке черногорского дипломата. Данная мера является ответом на принятое 4 марта черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Подгорице.

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