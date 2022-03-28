Россия высылает трех словацких дипломатов

Им предписано покинуть страну в течение 72 часов

В понедельник в Министерство иностранных дел России был вызван посол Словакии, сообщает пресс-служба ведомства.

"Объявлено, что российская сторона в качестве ответной меры на высылку в марте с.г. трех сотрудников посольства России в Словакии приняла решение объявить persona non grata трех дипломатов посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что им предписано покинуть Россию в течение 72 часов.

Кроме того, в российском МИД добавили, что послу был заявлен решительный протест в связи с чинимыми препятствиями работе российских загранучреждений в Словакии и угрозами их безопасному функционированию.

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