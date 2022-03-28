Кабмин поручил обнулить торговую наценку на хлеб

Предпосылки для дефицита отсутствуют

Наценку на белый и черный хлеб обнулят. Такую меру разрабатывает Минпромторг России совместно с торговыми сетями по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. Подчеркивается, что в нынешней ситуации важно поддержать людей, на полках магазинов должны быть социально значимые товары с минимальной наценкой.

"Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня", - приводит слова Абрамченко пресс-служба вице-премьера.

Ранее Абрамченко заявила, что переработчики сельхозсырья обеспечивают страну основными продовольственными товарами. Предпосылок для дефицита продуктов в России нет, однакот необходимо не допустить скачкообразного роста цен, передает РИА Новости.

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