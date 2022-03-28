ЕС решил применять в санкциях правило 50%

Таким подходом уже руководствуются США

Компания, большинство акций или долей в которой принадлежат двум или более подсанкционным лицам, даже если ни один из них не владеет более 50%, считается находящейся под санкциями. Такое разъяснение в понедельник, 28 марта, представила Еврокомиссия по вопросу о сфере действия антироссийских санкций.

В документе ЕК говорится, что если одно лицо из санкционного списка владеет 30% компании, а другое подсанкционное лицо — 25%, такая компания должна рассматриваться как находящаяся в совместной собственности и под совместным контролем подсанкционных лиц.

При соблюдении этого условия сделки с компанией могут считаться косвенным предоставлением активов и экономических ресурсов лицам из санкционного списка.

Американские власти применяют подобное правило в отношении подсанкционных лиц с 2008 года. Брюссель до сих пор его не использовал, сообщает РБК.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее рассказал о новых санкциях Евросоюза против России. Предполагается, что пятый пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго в отношении России, но ряд государств, в частности, Германия, не готовы пойти на такой шаг.

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