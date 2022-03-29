Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Людей со знаком Весы ожидают улучшения в условиях труда, Козерогам же стоит приготовится к важным переменам в жизни

Овны

Солнце и Нептун начинают сближаться – мы на пороге главного астрособытия года. Но пока оно не наступило, вы можете интуитивно почувствовать, как вам будет просто добиться успеха.

Тельцы

Скромность сейчас в тренде, но тем не менее вам стоит почаще выходить из тени и открыто рекламировать себя. Если трудно – запишитесь на курсы по самопродвижению.

Близнецы

Осталось совсем немного времени до той точки в карьере или бизнесе, которую вы будете считать успехом. Сегодня хорошо планировать свои дальнейшие шаги, мечтать, визуализировать.

Раки

Вы можете сегодня выиграть суд, успешно сдать экзамен или заключить договор с иностранной компанией. Можно заниматься планированием отпуска, бронировать тур или билеты.

Львы

Вам улыбнется финансовая удача в виде выплаты от государства, алиментов или наследства. Ваши инвестиции принесут хорошие плоды, как и покупки антиквариата, ювелирных украшений.

Девы

Вы познакомитесь с необычным человеком или очень заинтересуетесь представителем творческой профессии. Также сегодня могут прозвучать слова любви и предложения руки и сердца.

Весы

Вам станет легче! Наконец-то ваш ежедневный график будет разгружен. Звезды обещают долгожданные улучшения в условиях труда: переход на удаленку или гибкий график.

Скорпионы

Начинается очень продуктивное время для художников, музыкантов, устроителей праздников. Вы будете востребованы и преисполнены креативных замыслов.

Стрельцы

Займитесь цветоводством, кулинарией, рукоделием: они сейчас лучший анти-стресс для вас. Ароматная выпечка поможет объединить семью вечером и приятно провести время.

Козероги

День богат на хорошие события, особенно для представителей знака, которым приходится много передвигаться и общаться. Скоро произойдут перемены, которые дадут вам новые шансы, готовьтесь!

Водолеи

Звезды прислушиваются к вашим потребностям, поэтому попробуйте их точно сформулировать. Какой доход вы хотите иметь, кем работать, где и с кем жить – будьте конкретны!

Рыбы

Солнце и Нептун пошли на сближение в вашем знаке, что обязательно принесет какие-то перемены. Следите за событиями: то, что сейчас начинается, обязательно дойдет до результата.

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