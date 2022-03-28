Лавров обвинил западные страны в "прямом бандитизме"

Запад нарушает все нормы международного общения

Западные страны презрели свободу слова и верховенство права. В русофобском угаре они нарушают все нормы международного общения и доходят до прямого бандитизма в отношении России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Западники не просто сейчас нарушают в своем русофобском угаре все нормы международного общения, они презрели свободу слова, верховенство права. Доходит до прямого государственного бандитизма - конфискации частной собственности, они отказываются от взятых на себя обязательств в финансово-экономической сфере", - заявил Лавров.

Министр принял участие в заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Лавров подчеркнул, что Россия никогда не поддастся шантажу, угрозам и ультиматумам, не откажется от суверенитета и от своей истории, передает ТАСС.

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