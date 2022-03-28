Российские рестораторы пожаловались на перебои в поставках продуктов

При этом цены на овощи стабилизируются

В российских ресторанах отмечаются перебои с поставками продуктов. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказал омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Как пояснил Миронов, перебои периодически возникают с поставками различных продуктов, что связано с логистическими трудностями: "Что-то ехало на машинах с юга и застряло, где-то в портах возникли проблемы".

Больше всего от этого страдают заведения общепита, использующие преимущественно импортные продукты.

При этом рестораны отмечают, что постепенно начали стабилизироваться цены на овощи благодаря поставкам из Ирана, тогда как "особо настораживает цена на российскую продукцию". Омбудсмен заявил, что рестораторам непонятен скачок цен на отечественные продукты, а также выразил мнение, что "цена поднялась по спекулятивному принципу: раз берут — значит, надо поднимать", сообщает РИА Новости.

Московские власти тем временем выделяют предпринимателям гранты на создание и развитие сетей быстрого питания в городе. Для получения гранта необходимо открыть новые точки общественного питания в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания (фастфуд) и принять на работу новых сотрудников. Величина грантов зависит от площади открываемых точек и ряда других особенностей их работы.

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