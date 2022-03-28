МЭР рассказало о ситуации с импортом в Россию

Отрабатываются новые логистические цепочки

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил в понедельник в беседе с журналистами, что власти предпринимают меры, чтобы стабилизировать импорт в Россию, который сократился в последние недели.

"Это все идет на фоне того, что мы отрабатываем новые логистические цепочки с нашими соседями - активно обсуждаем новые пути", - сказал министр (цитата по "Интерфаксу").

Он добавил, что закон об упрощении ряда процедур для участников ВЭД уже принят. Документ позволяет правительству определить приоритетные виды деятельности для реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, снижены импортные пошлины на большой перечень продукции в рамках ЕврАзЭС. Речь идет о продуктах питания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"