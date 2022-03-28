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Собянин рассказал о планах реконструкции поликлиник в Москве

18:16
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Программа реконструкции продолжается

В Москве в этом году проведут реконструкцию в 90 поликлиниках. Два обновлённых медучреждения открыли уже в понедельник. Одно - в Отрадном на улице Хачатуряна, другое - в Рязанском районе на улице Михайлова. Там сегодня побывал мэр столицы Сергей Собянин. Четырёхэтажное здание было построено в 70-х годах. Теперь его обновили почти полностью. Установили новейшее медицинское оборудование, которое позволяет проводить современные виды диагностики. За день врачи могут принять более 500 человек.
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Вместо привычной регистратуры - стойка информации. За ней администраторы, которые ответят на все интересующие вопросы. И при необходимости запишут на приём.

На каждом этаже - инфоматы, кулеры, зоны отдыха. Узнать в этом современном здании с планировкой, продуманной до мелочей, старую районную поликлинику, не получится. Говорят, прежним остался только адрес.

Обустроен новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнена отделка помещений. Строители на совесть трудились здесь год. С первым днем работы коллектив поликлиники поздравил мэр Москвы.

"В Москве продолжается программа реконструкции поликлиник, крупнейшая в стране, крупнейшая за всю историю Москвы. Уже больше 30 поликлиник реконструировали, в этом году будет больше 50, это не реконструкция, это, по сути дела, полная перестройка, с полной заменой оборудования. Новые современные поликлиники, которые появляются во всех районах Москвы. Несмотря на сложности определённые, экономические сложности, мы не останавливаем эту программу, будем ее в полном объеме реализовывать, как и задумывали. Всего около 160 поликлиник мы в этом году и следующем должны закончить. Огромный объём", - рассказал Собянин.

Празднуют новоселье и в Отрадном. В районе на северо-востоке Москвы после реконструкции открылась детская поликлиника. По окончании реконструкции в поликлинику поставлено порядка 1 тысячи единиц медицинского оборудования, медицинской мебели, инструментов. В обычной районной амбулатории есть аппаратура, о которой раньше могли только мечтать.

"Если сравнивать до и после, то это очень мощный апгрейд, который позволит врачам проводить массу диагностических мероприятий, оказывать своевременную помощь пациентам высококлассного уровня. Даже если взять вот эту установку – лор-комбайн – он оснащён современной видеосистемой, которая имеет функцию автофокусировки, то есть мы, проводя осмотр, никак не подстраиваясь, получаем масштабную картинку полости носа, благодаря чему можем быстро и качественно ставить диагнозы", - отметил заведующий лор-отделением ГП №110 Денис Попов.

В каждой обновленной поликлинике есть цифровой аппарат рентгена, маммограф, несколько аппаратов УЗИ. Небольшая поликлиника типовой постройки - по сути, большой диагностический центр.

Функционально. Удобно. Есть даже кафе. Поликлиника построена рядом с новым жилым комплексом на улице Михайлова, в котором получают квартиры жители домов, попавших в программу реновации жилого фонда. Открыть кран с горячей водой теперь можно и без газовой колонки. Семья Соколовых полвека прожила в малогабаритной "двушке". Уже вторую ночь - на новом месте. Привыкают к виду из окна и пространству.

"Здесь замечательно. Выходишь в комнату - дышится легко. Вечером встаёшь - здесь панорама, как в Нью-Йорке. Все горит и светится!" – говорит Татьяна.

Главное, вид из окна на ту же улицу. Ведь одно из условий реновации - новая квартира в границах района. И площадь - по современным стандартам. Более тысячи семей получили квартиры в этом доме. Ставшим первым, кто принял жильцов по программе реновации в Рязанском районе.

"Дома очень красивые, качественные, с собственным двором. Один из самых лучших домов в районе, и сразу из 14 хрущевок сюда переезжают", - сообщил Собянин.

И это только начало. Импульс к развитию территории Рязанского района Москвы дала одноименная программа. Комфортные условия вне зависимости от удаленности от центра. Улучшили доступность 2 станции метро, открытые 2 года назад в составе Некрасовской линии. Обновлены дворы и скверы. В планах - 2 станции наземного метро, которые станут частью нового МЦД-3, и участок автомобильной трассы от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе.

Анастасия Мартынова, Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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