Видео работы российской техники в ходе спецоперации на Украине

В Минобороны рассказали о новых ударах по ключевым объектам украинской военной инфраструктуры

За минувшие сутки подразделения Луганской народной республики продвинулись на 5 километров и освободили два населенных пункта. В Мариуполе под полный контроль сил ДНР взяты все окраины города. В центре еще продолжаются бои с остатками нацбатальонов.

Четкие отлаженные движения многотонного ЗРК не оставляют противнику, пытавшемуся атаковать с воздуха, ни единого шанса. На этих кадрах операторы "БУКа-М3" наглядно демонстрируют: система надежно прикрывает наземные войска от ударов сверху.

Считанные секунды, и у ВСУ - минус два беспилотника "Байрактар". Боевые дроны противника пытались прорваться на контролируемую нашими войсками территорию.

А это незаменимый помощник наших зенитчиков. Глаза и уши. Радиолокационная станция "Небо - СВ". РЛС может безошибочно определять не только дальность и высоту полета беспилотника в радиусе нескольких сотен километров, но и государственную принадлежность боевых дронов. Все расчеты передают ЗРК, и только после этого "БУК" наносит точный удар.

"Станция замечательная. Ведет себя хорошо в любых условиях. Всепогодная. По обнаружению различных средств противника показывает себя без пререканий. Были против станции использованы помехи, с чем станция благополучно борется, перенастраивается", - рассказал начальник расчета РЛС "Небо-СВ".

Благодаря только одной этой РЛС удалось сбить шесть вражеских беспилотников. В ходе спецоперации на Украине задействуют и тяжелые огнеметные системы "Солнцепёк". Их применяют исключительно там, где и близко нет гражданского населения. ТОС создает объёмный врыв.

А это - уничтожение высокоточным оружием украинских установок "ГРАД" (см. видео). ВСУ пытались их замаскировать. Но системы залпового огня были обнаружены нашим беспилотником.

Неся серьезные потери, ВСУ, которых уже и не отличишь от националистов, огрызаются в ответ запрещенными боеприпасами. В Марьинке в руки бойцов народной милиции ДНР попала брошенная снайперская винтовка с неконвенциональными патронами.

Последствия удара ВСУ по многострадальному Киевскому району Донецка. Сюда прилетает постоянно. На этот раз били "ГРАДами". Повреждены дома, ранены мирные жители. За сутки по ДНР выпущено более 100 снарядов и мин. Но бойцы республики продолжают выдавливать националистов со своих территорий.

Довольно странная история вышла с микроавтобусами международной курьерской службы DHL. Эти кадры изначально распространили украинские каналы. Солдаты ВСУ позируют на фоне желтых автомобилей и рассказывают, что это дружеская помощь.

Рассчитывали хотя бы на одну машину, получили сразу шесть. Внутри очень удобно перевозить оружие. Ведь, как известно, по гражданским объектам российская армия не стреляет. Когда грянул скандал, в пресс-службе Deutsche Post DHL Group поспешили откреститься от такой неофициальной помощи. Заявили, что транспортные средства с маркировкой компании на Украине были конфискованы представителями власти в Киеве, и DHL не контролирует использование этой техники. Почему немецкая фирма сразу не заявила об угоне или о незаконном изъятии своей собственности, в пресс-службе не пояснили.

А вот как выглядит действительно необходимая населению Украины помощь. Поселок Дымер. Отсюда до Киева 50 километров на машине. Но помощь местным поступает от российской стороны. Наши военные доставили более 20 тонн гуманитарного груза. Детские смеси, продукты, предметы гигиены лекарства. Сразу выстроилась длинная очередь. Необходимое людям выдают без особых ограничений. Берут и себе, и соседям.

Российские военные медики также организовали прием жителей города и оказали медицинскую помощь нуждающимся. Необходимые лекарства прибыли вместе с гуманитарной колонной.

Сейчас, когда этот поселок под полным контролем вооруженных сил Российской Федерации, местные жители не спешат его покидать. Здесь осталось около двух тысяч человек. Познакомившись ближе с нашими солдатами, они смогли сравнить отношение к мирному населению украинских властей и тех, кого официальный Киев называет врагами.

А вот преступлениями ВСУ и националистов против мирных жителей и военнопленных занимается Следственный комитет России. На днях в сеть попало очередное видео. Подлинность пока не подтверждена. На видеокадрах - якобы захваченным в плен россиянам простреливают ноги, не оказывая никакой медпомощи. Так же возбуждено уголовное дело и расследуются обстоятельства пыток и убийства женщины в Мариуполе. Ее тело со следами издевательств обнаружили в подвале одной из школ города, где была база националистов.

Лилия Акиньшина, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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