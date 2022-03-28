Россия введет ответные визовые меры в отношении недружественных стран

Иностранцам ограничат въезд на российскую территорию

Указ президента России о визовых ограничениях готовится в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств. Одновременно упрощается въезд в страну граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России", - сказал министра на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

В то же время, по словам Лаврова, иностранным гражданам, как и лицам без гражданства, которые оказались на Украине, облегчат въезд в Россию. Это делается, чтобы предотвратить угрозу их жизни и здоровью, с российской территории они смогут безопасно вернуться к себе на родину, передает ТАСС.

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