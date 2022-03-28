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Патрушев: Вашингтон – достойный продолжатель традиций Третьего рейха

16:48
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Москва завершает сбор доказательств о биолабораториях США на Украине

Цивилизованный мир скоро увидит, что Соединенные Штаты продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми. Москва завершает сбор доказательной базы военно-биологической деятельности США на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала "достойным" продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми", - сказал Патрушев на переговорах с секретарем Совбеза Алжира Нуреддином Макри в Москве.

Патрушев объяснил алжирскому коллеге цели специальной операции по защите республик Донбасса. Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия не могла остаться в стороне, когда действия киевского режима угрожали безопасности 4 миллионов  жителей ДНР и ЛНР. Спецоперация стала ответной реакцией, своевременной и упреждающей мерой, приводит слова Патрушева РИА Новости.

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Николай Патрушев
Николай Патрушев
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