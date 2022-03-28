Делегация России прибыла в Стамбул на встречу с украинскими представителями

Предполагается, что переговоры начнутся 29 марта

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с украинскими представителями. Ту-204-300 вылетел из аэропорта Внуково в 11:15 мск и приземлился в стамбульском аэропорту имени Ататюрка в 16:08 мск.

Глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский ранее сообщал, что следующий очный раунд переговоров состоится 29-30 марта. О том, что встреча пройдет в Стамбуле, позже сообщила канцелярия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана – отмечалось, что президенты России и Турции согласовали этот вопрос в телефонном разговоре. Предположительно, переговоры начнутся утром 29 марта.

Агентство ТАСС напоминает, что первый раунд переговоров делегаций России и Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Очно делегации встречались еще дважды, остальные встречи проходили в онлайн-формате.

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