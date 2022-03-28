Курс доллара упал ниже 92 рублей впервые с 1 марта

Евро в ходе торгов дешевел на 6 рублей

Рубль продолжает укрепляться по отношению к американской и европейской валюте. Курс доллара на валютных торгах на Московской бирже впервые с 1 марта опустился ниже 92 рублей.

По данным торговой площадки на 17:04 мск, доллар стоил 91,92 рубля, снижение цены составило 4,25%. В какой-то момент американская валюта торговалась по цене ниже 90 рублей.

По данным Мосбиржи на 17:15 мск, рубль укреплялся к доллару и евро более чем на 4%. Курс доллара снижался на 4,42% - до 91,755 рубля. Евро потерял в цене около 2 рублей, курс европейской валюты снизился до 100,5 рубля, передает ТАСС.

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