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С режиссера Серебренникова сняли судимость

17:54
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Он был осужден на три года условно

Хамовнический суд Москвы снял судимость с режиссера Кирилла Серебренникова. Ранее в рамках дела "Седьмой студии" Серебренников был приговорен к трем годам условно и штрафу  размере 800 тысяч рублей.

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"Отменить условное осуждение и снять судимость, назначенную по приговору Мещанского районного суда города Москвы от 26 июня 2020 года в отношении Серебренникова Кирилла Семеновича", — говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

Приговор по делу "Седьмой студии" Мещанский суд Москвы вынес 26 июня 2020 года. Главный фигурант — Кирилл Серебренников — получил три года условно и штраф в размере 800 тысяч рублей. Гендиректор проекта Юрий Итин получил три года условно и штраф 200 тысяч рублей,  продюсер Алексей Малобродский — два года условно и штраф в 300 тысяч рублей, сообщают "Известия".

По данным следствия, Серебенников и его компаньюны похитили из бюджета 129 миллионов рублей. Финансы были выделены в 2011–2014 годах основанной режиссером автономной некоммерческой организации, их следовало направить на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Теперь суд счел возможным снять судимость, так как режиссер отбыл половину назначенного срока и выплатил штраф.

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