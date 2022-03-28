МИД: Запад использует Украину как "геополитический таран" против России

Это еще раз подтвердили итоги заседания Евросовета

Украина полностью подконтрольна Соединенным Штатам. Запад использует ее, как геополитический таран против России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Итоги заседания Евросовета, проведенного совместно с руководством США, лишний раз подтвердили, что Украина - полностью подконтрольная Вашингтону и охваченная русофобией - нужна коллективному Западу лишь как геополитический таран против России", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что Запад дает украинской стороне деньги, оружие и боеприпасы, с помощью которых власти в Киеве продолжают убивать мирное население. А принятое по итогам Евросовета решение о "восстановлении демократической Украины" запоздало. Теперь судьбой этой страны занимаются Вооруженные Силы Российской Федерации, предпринимая решительные меры по ее денацификации и демилитаризации. Евросоюзу еще предстоит осознать, к сколь трагическим последствиям приводит накачка деньгами и оружием агрессивного неонацистского режима в центре Европы, заключила Захарова.

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