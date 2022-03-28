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МИД: Запад использует Украину как "геополитический таран" против России

18:46
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Это еще раз подтвердили итоги заседания Евросовета

Украина полностью подконтрольна Соединенным Штатам. Запад использует ее, как геополитический таран против России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Итоги заседания Евросовета, проведенного совместно с руководством США, лишний раз подтвердили, что Украина - полностью подконтрольная Вашингтону и охваченная русофобией - нужна коллективному Западу лишь как геополитический таран против России", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что Запад дает украинской стороне деньги, оружие и боеприпасы, с помощью которых власти в Киеве продолжают убивать мирное население. А принятое по итогам Евросовета решение о "восстановлении демократической Украины" запоздало. Теперь судьбой этой страны занимаются  Вооруженные Силы Российской Федерации, предпринимая решительные меры по ее денацификации и демилитаризации. Евросоюзу еще предстоит осознать, к сколь трагическим последствиям приводит накачка деньгами и оружием агрессивного неонацистского режима в центре Европы, заключила Захарова.

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