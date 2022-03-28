Названо время начала российско-украинских переговоров в Стамбуле

Встреча закрыта для прессы

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским, прибывшая в Стамбул, встретится с представителями Украины в 10:30 утра 29 марта. Прессу на переговоры не приглашали.

"Ожидается, что встреча, которая состоится в президентской резиденции в Долмабахче, начнется завтра в 10.30 утра. Встреча закрыта для прессы", - приводит агентство РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

Президенты России и Турции в телефонном разговоре договорились о встрече делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, об этом сообщили ранее в канцелярии турецкого лидера. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров, комментируя предстоящие переговоры, отметил, что шансы на договоренность есть.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"