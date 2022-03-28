Союзники отвернулись от Байдена после его высказываний о Путине

Президента США предостерегли от разжигания конфронтации с Москвой

Высказывания президента США во время его выступления в Варшаве 26 марта вызвали резкое недовольство союзников Вашингтона. Западным политикам не понравились выпады Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, пишет Bloomberg.

Как сообщил обозреватель издания Тони Чучка, союзники предостерегли Байдена от разжигания потенциально опасной конфронтации с Москвой. А президент Франции Эммануэль Макрон и власти Великобритании постарались дистанцироваться от шокирующей речи американского президента.

Байден, выступая в Варшаве, заявил, что Украина "никогда не станет победой" для Москвы, а Владимир Путин "не может оставаться на своем посту". Как сообщается, помощники президента США не были готовы к такому повороту и бросились опровергать слова своего лидера. В Белом доме заявили, что Байден не имел в виду смену власти в России. Сам

В Кремле также прокомментировали варшавское выступление американского лидера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что решать, кому быть у власти в Москве, будут россияне – а никак не Байден.

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