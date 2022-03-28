Собянин осмотрел первый заселяемый по программе реновации дом в районе Рязанский

В районе большие перемены

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии программы реновации в районе Рязанский. Он осмотрел переданный под заселение по программе реновации дом, который расположен на улице Михайлова.

Мэр также отметил улучшение транспортного обслуживания жителей района. "В этом районе большие перемены: построили станции метро Некрасовской ветки. Теперь можно доехать до "Нижегородской" и пересесть на МЦК. Скоро будет можно пересесть на БКЛ, что с точки зрения транспорта тоже будет значительно лучше", - отметил Собянин.

По словам мэра, благоустройство района и развитие социальной инфраструктуры продолжится. Так, в ближайшее два года будет реконструировано две поликлиники.

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