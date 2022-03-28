В Минобороны рассказали о новых подвигах российских солдат

Военнослужащие проявляют мужество

Владимир Путин присвоил звание гвардейских двум бригадам Российских вооружённых сил. Указом президента за отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов отмечены 155-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота и 126-я - береговой обороны Черноморского флота. И сегодня Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Младший сержант Сергей Гузенков даже на больничной койке пытается сохранять позитив и улыбается. Так и не скажешь, что ещё недавно у парня каждая минута жизни была на счету. Тяжелейшее ранение получил в бою, когда с сослуживцами попал под миномётный обстрел. Трёхсантиметровый осколок буквально разорвал грудную клетку Сергея, пробил правое лёгкое и дошёл до сердца.

"Был ушиб сердца этим осколком, и осколок находился в том месте, где он постоянно травмировал правое предсердие и в любой момент мог произойти разрыв правого предсердия, кровотечение, и на этом всё бы завершилось", - рассказал начальник кардиохирургического центра, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Лищук.

Если бы не профессионализм врачей кардиохирургов. Медики из военного госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию. И длилась она всего 45 минут. За это время удалось с ювелирной точностью локализовать место нахождения осколка и максимально аккуратно его извлечь. Работали хирурги в "гибридной операционной", где одновременно располагается и диагностический центр.

И всего через час после такой действительно сложной операции Сергей - полностью в сознании. Но даже в такие минуты думает совсем не о себе.

"Всем привет! Родным и близким передаю! Не переживайте, со мной всё нормально. Планирую дальше зажить и вернуться в строй", - сказал он.

В Минобороны России рассказали о новых подвигах российских солдат. При выполнении задачи по поддержке воздушного десанта под обстрел попал сержант Алексей Архипов. Он уничтожил 4 боевые машины пехоты, 7 автомобилей противника, обеспечив продвижение наших войск дальше.

Подполковник Антон Поляков, который возглавляет сводный мотострелковый батальон с первых дней спецоперации, отвечает за безопасность военных в пути следования. За всё это время Антон сопроводил 26 транспортных колонн, защищая от нападения со стороны противника.

А десантно-штурмовая группа капитана Александра Савченко обнаружила скрытые позиции националистов в районе одного из населённых пунктов. Десантники уничтожили наблюдательный пункт, танк, 2 боевых машины пехоты, 2 миномётных расчёта, оружие, боеприпасы и 18 националистов. Боевую задачу удалось выполнить без потерь.

Александра Сергомасова, Елена Сахно, "ТВ Центр".

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