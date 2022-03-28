Синоптики объявили о сорванном наступлении весны в Москве

Потепление придет только в десятых числах апреля

Наступление метеорологической весны в Москве сорвалось. Синоптики намечали потепление на 27 марта, однако прогнозы не оправдались. По данным метеобюро "Фобос", ожидать возвращения погоды к климатической норме можно не раньше второй пятидневки апреля.

Настоящего потепление до конца недели не будет: жителей московского региона ожидают снег, мокрый снег и дождь. Больше всего осадков выпадет 31 марта и 1 апреля – от трех до девяти миллиметров. В первые дни апреля ситуацию усугубит порывистый ветер, отметили метеорологи.

"За предстоящую неделю на столицу выпадет 20–25 мм, что составляет чуть более половины всей месячной нормы. Минимальная температура ночью составит −1…−6°, после полудня −1…+4°, что на несколько градусов холоднее климатической нормы", - сообщили синоптики.

В Гидрометцентре с коллегами из "Фобоса" согласились. По словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, вплоть до 3 апреля ожидается мокрый снег, в столице будет облачно и хмуро.

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