ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптики объявили о сорванном наступлении весны в Москве

20:27
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Потепление придет только в десятых числах апреля

Наступление метеорологической весны в Москве сорвалось. Синоптики намечали потепление на 27 марта, однако прогнозы не оправдались. По данным метеобюро "Фобос", ожидать возвращения погоды к климатической норме можно не раньше второй пятидневки апреля.

Мокрый снег и дождь: чего ждать от погоды в Москве в понедельник
Дождь, снег и град: погода испытывает москвичей на прочность

Настоящего потепление до конца недели не будет:  жителей московского региона ожидают снег, мокрый снег и дождь. Больше всего осадков выпадет 31 марта и 1 апреля – от трех до девяти миллиметров. В первые дни апреля ситуацию усугубит порывистый ветер, отметили метеорологи.

"За предстоящую неделю на столицу выпадет 20–25 мм, что составляет чуть более половины всей месячной нормы. Минимальная температура ночью составит −1…−6°, после полудня −1…+4°, что на несколько градусов холоднее климатической нормы", - сообщили синоптики.

В Гидрометцентре с коллегами из "Фобоса" согласились. По словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда,  вплоть до 3 апреля ожидается мокрый снег, в столице будет облачно и хмуро.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.