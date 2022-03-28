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Бойцы ДНР пресекли попытку побега из Мариуполя командира "Азова"

21:06
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Посланный за Прокопенко вертолет сбит российской ПВО

Попытку эвакуации с блокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе командира украинского нацбатальона "Азов" (запрещен в России) пресекла Народная милиция Донецкой народной республики.

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"Сегодня утром преступный киевский режим попытался осуществить с помощью вертолета эвакуацию с территории завода "Азовсталь" своих "медийных марионеток", а именно командира 36-й бригады Баранюка и командира "Азова" Прокопенко", - говорится в сообщении Telegram-канала Народной милиции ДНР.

Отмечается, что Баранюк и Прокопенко не успели сбежать из Мариуполя до его окружения. Из Киева за ними послали вертолет, однако средства ПВО Донецкой народной республики уничтожили его еще на подходе к городу.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, цель операции - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

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