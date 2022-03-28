В заочном конкурсе фестиваля "Гринландия" появится еще одна номинация

Срок приема произведений на конкурс "А я живу в России!" продлен до 30 апреля

Оргкомитет фестиваля "Гринландия" принял решение внести изменения в Положение о проведении Всероссийского заочного песенно-поэтического конкурса "А я живу в России!", учредив для конкурсантов дополнительную номинацию "Своих Россия не бросает!".

Название номинации перекликается с событиями последних недель. Но впервые песня "Своих Россия не бросает!" прозвучала на "Гринландии" еще в 2014 году. Ее исполняли с главной сцены организатор фестиваля, депутат Госдумы Олег Валенчук и Народный артист СССР Иосиф Кобзон. Как рассказал автор этого произведения Олег Валенчук, песня родилась по мотивам Крымской весны, нашла отклик в сердцах настоящих патриотов России и сегодня вновь стала как никогда актуальной.

В номинацию "Своих Россия не бросает!" заочного конкурса "Гринландии" будут приниматься песни и стихи от авторов, исполнителей и коллективов, посвященные духовному и ратному подвигу народов нашей многонациональной страны. Это могут быть произведения, посвященные солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, защитникам Донбасса и всем борцам с терроризмом, фашизмом и неонацизмом.

В заявке необходимо указать дополнительную номинацию - "Своих Россия не бросает!". Как сообщил оргкомитет фестиваля "Гринландия", в связи с введением новой номинации и большим количеством заявок, срок приема произведений на Всероссийский заочный песенно-поэтический конкурс "А я живу в России!" продлен до 30 апреля 2022 года.

Более подробная информация о конкурсе доступна на сайте grinlandia.ru.

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