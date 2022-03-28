Появились подробности дела в отношении бойца ММА Новоселова

Столичная прокуратура контролирует ход расследования

В Москве задержали чемпиона Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максима Новоселова. Его подозревают в том, что он избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, с которой познакомился в развлекательном заведении. 49-летний спортсмен заключен под стражу.

Макс Шатун, безумный Макс - своими громкими прозвищами известный боец смешанных единоборств очень гордится. Но вот в суд Максим Новосёлов прибыл с обезоруживающей скромностью.

На камерах наблюдения - история знакомства. Мужчина, очень похожий на подозреваемого Новосёлова, танцует в ночном клубе с девушками. Что было дальше - версии расходятся. Боец утверждает, что после клуба сел в авто и уехал домой. Девушек рядом с собой вообще не помнит. И как оказался в отделении - тоже.

Но при своём мнении остаются и спутницы спортсмена. Они, уверяют интернет-источники, очень хотели домой. Однако Новосёлов и компания насильно посадили студенток к себе в машину. И увезли в неизвестном направлении.

По данным некоторых интернет-ресурсов, после танцев вся компания дружно поехала в караоке. Что случилось потом - выяснять следствию. Звонок в полицию поступил в 4.30 утра по московскому времени. Девушка заявила о домогательствах, она же и сообщила - с ней подруга, которую только что изнасиловали. Иномарку микс-файтера Новосёлова остановил ближайший патруль.

Следственный комитет завел уголовное дело сразу по двум статьям - изнасилование и иные действия сексуального характера. Суд, в свою очередь, учёл и две предыдущие судимости Новосёлова. 14 лет в колонии спортсмен отбывал за убийство, еще три - за участие в наркобизнесе.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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