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США выделяют 1 миллиард долларов на помощь Украине

21:31
  • понедельник
  • 28 марта 2022

На сдерживание России предусмотрено 7 миллиардов

Бюджет на 2023 финансовый год, который начнется в США 1 октября, представил Белый дом. Расходы на деятельность Госдепартамента и международные программы увеличиваются до 67,6 миллиардов долларов - на 10,2 миллиарда долларов, или на 18% больше, чем в 2021 году.

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"В рамках этой общей суммы бюджет включает 60,4 миллиарда для Госдепартамента и USAID, что на 7,4 миллиарда, или 14%, выше показателя 2021 года", -  пояснили в Белом доме.

Также администрация байдена предлагает выделить почти 1 миллиард долларов на помощь Украине в следующем финансовом году по линии Госдепартамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию. Как уточнили в Белом доме, эта сумма должна удовлетворить потребности Киева, связанные с "безопасностью, энергетикой, кибербезопасностью, дезинформацией, и устойчивостью гражданского общества".

На сдерживание России Вашингтон запланировал потратить 7 миллиардов долларов. А на противодействие "злонамеренному влиянию" Китая – 400 миллионов долларов, передает ТАСС.

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