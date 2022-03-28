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Прокуроры заинтересовались доходами сына Байдена на Украине

21:51
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Начато предварительное расследование деятельности Хантера Байдена

Предварительно расследование в отношении источников доходов сына президента США начала прокуратура американского  штата Делавэр. Прокуроры предполагают, что Хантер Байден уклонялся от уплаты налогов во время работы на Украине.

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Как сообщает  The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к расследованию источники, представители прокуратуры в последние недели рассылают запросы бывшим партнерам Хантера Байдена. Следователей интересуют, в частности, деньги, полученные сыном президента США от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

Хантер Байден в 2014-2015 годах входил в совет директоров Burisma. Он получал около 50 тысяч долларов в месяц за консультационные и лоббистские услуги. Деньги, предположительно, использовались для покупки пакетов облигаций. Оппоненты президента США предполагают, что в это время у семьи Байденов сформировались личная заинтересованность в ситуации на Украине и связи с действующими властями страны. Соответствующее расследование пытался инициировать экс-президент США Дональд Трамп.

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