Прокуроры заинтересовались доходами сына Байдена на Украине

Начато предварительное расследование деятельности Хантера Байдена

Предварительно расследование в отношении источников доходов сына президента США начала прокуратура американского штата Делавэр. Прокуроры предполагают, что Хантер Байден уклонялся от уплаты налогов во время работы на Украине.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к расследованию источники, представители прокуратуры в последние недели рассылают запросы бывшим партнерам Хантера Байдена. Следователей интересуют, в частности, деньги, полученные сыном президента США от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

Хантер Байден в 2014-2015 годах входил в совет директоров Burisma. Он получал около 50 тысяч долларов в месяц за консультационные и лоббистские услуги. Деньги, предположительно, использовались для покупки пакетов облигаций. Оппоненты президента США предполагают, что в это время у семьи Байденов сформировались личная заинтересованность в ситуации на Украине и связи с действующими властями страны. Соответствующее расследование пытался инициировать экс-президент США Дональд Трамп.

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