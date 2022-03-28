Тела замученных жертв украинских нацистов обнаружены в Мариуполе

Боевики забрасывали гранатами подвалы, где прятались мирные жители

Тела жертв украинских нацистов со следами пыток и издевательств находят российские военные в Мариуполе. Жители города также рассказывают о зверствах неонацистов, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Кроме того, спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами", — рассказал он.

По словам Мизинцева, террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Украины. К примеру, в пригороде Харькова боевики на "бандермобилях" обстреляли из минометов очереди у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи продовольствия и питьевой воды. Три человека погибли, десять получили ранения. Генерал подчеркнул, что руки нацизму в масштабах всей страны развязала поддержка со стороны США и ряда стран ЕС, передает ТАСС.

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