Депутат Делягин: Россия может совершить коммерческую операцию против Европы

Европейцы украли деньги России, напомнил он

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили санкции Запада. На что рассчитывают европейские политики, пытаясь придумать против России новые санкции? Способны ли они добиться экономической изоляции нашей страны? Заставит ли Москва западных покупателей расплачиваться за российские энергоресурсы рублями?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил депутат Госдумы, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Европейцы украли наши деньги. Это основа европейской цивилизации. Международные резервы России, та часть, которая заморожена Европой. Они украли у нас деньги, но им ничего за это нет. Россия сейчас может совершить эффективную коммерческую операцию. Если мы сейчас прекратим полностью поставки сырья и полуфабрикатов на Запад, европейцам придется возвращать нам украденное", - сказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

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