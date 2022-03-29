ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Делягин: Россия может совершить коммерческую операцию против Европы

08:46
  • вторник
  • 29 марта 2022

Европейцы украли деньги России, напомнил он

 

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили санкции Запада. На что рассчитывают европейские политики, пытаясь придумать против России новые санкции? Способны ли они добиться экономической изоляции нашей страны? Заставит ли Москва западных покупателей расплачиваться за российские энергоресурсы рублями?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил депутат Госдумы, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Европейцы украли наши деньги. Это основа европейской цивилизации. Международные резервы России, та часть, которая заморожена Европой. Они украли у нас деньги, но им ничего за это нет. Россия сейчас может совершить эффективную коммерческую операцию. Если мы сейчас прекратим полностью поставки сырья и полуфабрикатов на Запад, европейцам придется возвращать нам украденное", - сказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Флаги России и Евросоюза
Флаги России и Евросоюза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.